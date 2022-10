Neues Jahr, neues Glück! Schandmaul melden sich mit einem neuen Album zurück.

Es wird gerockt, gefolkt und medivaliert, was das Zeug hält! Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, gibt es im Herbst 2022 eine ausgiebige Tournee durch die Republik! Mit von der Partie werden Tir Nan Og sein.

Für jede Stadt wird es 50 VIP-Pakete exklusiv über www.powerticket.de geben!

Im VIP-Paket gibt es zusätzlich zum Ticket einen Pass, der euch früheren Einlass in die Halle gewährt. Euch erwartet ein Meet and Greet mit uns mit der Möglichkeit, Fotos zu machen, ausgiebig mit uns zu quatschen und natürlich die besten Plätze in der Halle zu erobern. Außerdem wartet ein Überraschungs-Merchartikel darauf, in euren Besitz überzugehen.