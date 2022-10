Nach dem restlosen Ausverkauf der "The Midnight World Tour Part 2" kommen die orchestralen Pop-Punker von SET IT OFF im November 2022 endlich zurück nach Deutschland.

Nachdem sich die Tourtermine der Midnight Worldtour restlos ausverkauft haben, gehen SET IT OFF direkt in die Verlängerung und bescheren ihren deutschen Fans einen Nachschlag, der sie quer durch die Republik schicken wird.

2008 in Tampa, Florida, gegründet begann die Band zuerst Synthie-Pop mit Einflüssen des Pop-Punk zu spielen, welcher sich immer weiterentwickelte und von der Band selbst, als orchestraler Pop-Punk bezeichnet wird.

Viel ist seit damals passiert - Mittlerweile können SET IT OFF auf ein Repertoire von vier Alben und zahlreichen Singleauskopplungen zurückblicken. Aber auch fernab des Studios war die Band durchgehend aktiv und zum Beispiel als Support von Bands wie Yellowcard oder Every Avenue auf Tour oder aber im Lineup der Vans Warped Tour. Durch unzählige Liveauftritte konnte sich die Band in die Herzen der Fans spielen und ihren Bekanntheitsgrad immer weiter erhöhen.

Nach mehreren Headline-Touren befindet sich die Band aktuell auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, was durch die restlos ausverkauften Konzerte der letzten Jahre unter Beweis gestellt wird. Und, obwohl die letzten Klänge der aktuellen Tour noch nicht einmal verstummt sind, geht es direkt auf Hochtouren weiter.

Mit breiten Einflüssen und Inspirationen von Bands wie A Day To Remember, Fall Out Boy bis hin zu *NSYNC oder Destiny’s Child haben sich SET IT OFF von allem das Beste herausgepickt, um mit ihrem Pop-Punk die breiten Massen zu begeistern und die Fans in Jubelschreie ausbrechen zu lassen. Was auch mit dem am 1. Februar 2019 erschienen Album „Midnight“ abermals unterstrichen werden konnte.