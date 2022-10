Es gibt Stimmen, die einen hellhörig machen und bestenfalls regelrecht umhauen.

Genau darauf sollte man vorbereitet sein, wenn man Loi in seinen Gehörgang lässt. Gleich ihre erste Single „I Follow“ sorgte für Gänsehaut, wurde Soundtrack von „Ostwind“ und schließlich der McDonalds Kampagnensong zu Weihnachten. Ihr The Weeknd Piano Cover von „Blinding Lights“ hat bis heute über 30 Millionen

Streams erzielt, das Video wurde acht Millionen Mal geklickt und auf TikTok gibt weit über 1 Mio Creations zu der gefühlvollen Acoustic Version von Loi. Inzwischen hat die erst 19 Jahre alte Loi über eine halbe Millionen Follower auf Social Media und eine beachtliche weltweite Fangemeinde hinter sich aufgebaut. Das hat auch den US-Produzenten Tommy Brown (u.a. Ariana Grande, The Weeknd, BTS) beeindruckt, der sie kurzerhand für eine Zusammenarbeit nach L.A. eingeladen hat.

Jetzt erschient als nächste Single „Bad Idea“. Darauf erzählt Loi eine Geschichte voll innerer Zerrissenheit, dem Spiel mit dem Feuer und der großen Frage, ob es eine schlechte Idee ist, etwas längst Vergangenes, wieder in die Gegenwart zu holen und das Chaos wieder aufleben zu lassen. Die Singer-Songwriter Ballade nimmt den Hörer auch im Video mit in ein kleines Apartment irgendwo in L.A. und

lässt die Weite doch sehr nah wirken. Die treibende, organische Produktion verleiht dem Song die nötige Energie und lässt ihn vor allem nach einem klingen:

Der ganz großen Bühne.