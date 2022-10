Anfang 2022 startete ZOE WEES erfolgreich ihre erste Europa Tour, welche im November mit weiteren Shows, u.a. in der französischsprachigen Schweiz, fortgesetzt wird.

Auch ihre Fans in Deutschland dürfen sich freuen: Wegen der großen Nachfrage in ihrem Mutterland wurde der Tourplan kurzfristig um vier weitere Shows erweitert. Vom 27. bis zum 30.11. sind Konzerte in Stuttgart, Berlin, Köln und Hamburg geplant.

Seit ihrem musikalischen Durchbruch vor zwei Jahren berührt das Ausnahmetalent ZOE WEES mit ihren Songs und Botschaften Menschen auf eine einzigartige Weise. Ihre kraftvolle Debütsingle „Control“ hat bis heute in elf Ländern Gold- und Platin Status erreicht, gefolgt von Top Positionen in europäischen sowie US-amerikanischen Airplay Charts und TV-Auftritten bei den American Music Awards 2021 – hier als erste deutsche Künstlerin überhaupt –, „The Late Late Show with James Corden“, „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ und „Jimmy Kimmel Live“ im US-Fernsehen. Es folgten weitere Hits wie „Girls Like Us“, „Hold Me Like You Used To“ und der gemeinsame Song „That’s How It Goes” mit dem Grammy nominierten R&B Artist 6LACK.

Nicht ohne Grund zählen Artists wie Jessie J, Lewis Capaldi, Dean Lewis oder Kygo zu Zoes Fans. Letzterer hat seinen Song „Love Me Now“ mit der Sängerin im Sommer 2021 veröffentlicht, der aus Zoes Feder stammte. Besonders stolz kann die 20-Jährige auch auf die Aufnahme in die Forbes 30 Under 30 Europe Class 2021 sein – eine Ehre, die nur ganz wenigen Künstlerinnen und Künstler zuteilwird. Ihr neuster Coup: der aktuelle Sommerhit „Do It Better“, eine Kollaboration mit dem DJ und Produzenten Felix Jaehn.

Zoe schafft es, ihre persönlichen Geschichten ungeschminkt und authentisch fremden Menschen zu erzählen und diese durch ihre Aufrichtigkeit für sich zu gewinnen. Auf der Bühne gibt sie alles: „Bei meinem letzten Auftritt musste ich weinen“ erzählt sie grinsend und zuckt dabei mit den Schultern. „So habe ich mich in dem Moment einfach gefühlt. Ich bin zu 100 Prozent ich selbst, immer, und ich liebe es, meine Gefühle durch meine Stimme auszudrücken. Wenn ich singe, singe ich einfach. Ich denke nicht nach. Es fühlt sich an, wie wenn man nach dem Ende des Songs plötzlich aufwacht und sich denkt ‚Oh, hi!‘ “. „Musik wird immer mein Sprachrohr sein“, sagt sie und schließt ihre Augen, um sich die Zukunft auszumalen: „Ich werde nie aufhören. Niemals“.

Nach den ausverkauften Deutschland-Shows im April, sind bereits zahlreiche Festivals im Sommer bestätigt, darunter die Lollapalooza Festivals in Berlin, Stockholm und Chicago, das Outside Lands Festival in San Francisco, das St. Gallen Open Air in der Schweiz uva. Die Europatour wird im November fortgeführt und macht Halt in Benelux, Deutschland, England, Frankreich, Italien und der französischsprachigen Schweiz.