Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt PA SPORTS mit seinem achten Studioalbum „Keine Tränen“ zurück. Nachdem seine Solokarriere im Jahr 2011 mit dem Debütalbum “Streben nach Glück“ startete, kann man heute auf acht bewegende Jahre zurückblicken.

Da PA SPORTS in der letzten Epoche seiner Karriere, mit seinem eigenen Label „Life Is Pain“ damit beschäftigt gewesen ist, verschiedenste Künstler auf die Karte dieses Landes zu setzen, ist es jetzt wieder an der Zeit den Blick auf die eigene Musik zu richten. Die Solotour 2020 ist perfekt, um sich live von dem neuen Album, welches am 06.09.2019 erscheint, zu überzeugen. Ein Muss für jeden der harten Hiphop mit viel Energie & Emotionen liebt!