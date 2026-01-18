Seine ursprünglich für Herbst 2025 geplante "Die Echte"-Tour musste PA SPORTS verschieben. Stattdessen kommt der Ausnahme-Rapper nun im Rahmen seiner "Streben nach Glück"-Tour am 18. Februar* nach Stuttgart in die Schräglage.

"Streben nach Glück ist für mich mehr als nur ein Albumtitel – es beschreibt meinen Weg, mein Denken und hat sowohl persönlich als auch karrieretechnisch eine besondere Bedeutung für mich. Dieser neue Titel spiegelt genau das wieder, was ich in den letzten Jahren künstlerisch durchlebt habe“, so PA SPORTS.

Die Verschiebung sorgt auch dafür, dass der derzeit inhaftierte Newcomer Mucco als Support-Act dabei sein wird.