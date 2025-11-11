PA69 XXL – SIE WERDEN SO SCHNELL GROSS!

PA69 – man spricht das “PA” englisch und das “69” deutsch – sind eine Rap-Formation aus Berlin. Über die Identität der drei rosa maskierten Rapper DJ DOPE, Rabatto und Turbogianni ist wenig bis überhaupt nichts bekannt. Als gesichert gilt das Aufwachsen im Speckgürtel Berlins und in der nordostdeutschen Provinz.

Weitere Gerüchte hinsichtlich der Identität der drei Mitglieder

(Basketball-Jugendtrainer, Kampftaucher, Guide-Michelin-Koch, Hochzeits-DJ, Doktor der Rechte oder Freestyle-King) und der Bedeutung des Kürzels PA69 lassen sich nicht zweifelsfrei bestätigen.

Ihr erstes Tape, das „Tape Nr. Zwei“, veröffentlichten PA69 bereits im Jahr 2020. Kurz darauf wird „Kingmische“ zum ersten veritablen Underground-Hit. Auf die ersten Konzerte auf Goa-Open-Airs und in Berliner Kneipenkellern folgt nach dem Release von “Biertornado” 2023 eine eigene Tour in ausverkauften Clubs. In ihrer Heimatstadt Berlin spielten PA69 Anfang 2024 im ausverkauften SO36, gefolgt von einer ausverkauften Show im Astra Kulturhaus am Ende des Jahres; ein weiteres Konzert in der Columbiahalle ist bereits angekündigt. Mittlerweile ziehen PA69 aber auch weit über die Berliner Stadtgrenzen hinweg ein äußerst diverses Publikum an und spielten mehrere, ausverkaufte Tourneen und auf Festivals wie dem Splash!, der Fusion, dem Spektrum, dem Pangea oder dem Dockville. Sprich: So langsam kommt niemand mehr an dem Phänomen PA69 vorbei.

Dass die Personen hinter PA69 so schwer zu fassen sind, gibt den drei Rappern die ungeheure Freiheit, mühelos in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen. Textlich wird hier mit Antistyles und abseitigen Referenzwelten gearbeitet, je skurriler desto besser. Während es also bei anderen Akteuren in der Musikszene um Coolness, Härte und Reichtum geht, geben sich die Rapper betont uncool. PA69 kokettieren gerade mit dem, worauf andere abschätzig schauen: das Leben in der Provinz, Fingerboards, gefälschte Luxus-Uhren oder Supermarkt-Treuepunkte. Kurzum: PA69 sind Meister der „ironisch-dadaistische Verdrehung“ (Alex Barbian).

PA69 transportieren in ihrem euphorisch-parolenhaften Rap aber auch ein berauscht-hedonistisches Lebensgefühl und lassen sich damit dem Kosmos des Berliner „Atzen-Raps“ zuordnen. Dabei sind die Einflüsse bestimmter, insbesondere Berliner, Rap-Größen nicht zu überhören – man fühlt sich immer wieder an das K.I.Z Promo-Album, DJ Reckless, Corus86 oder die Atzen beziehungsweise Frauenarzt und Manny Marc erinnert. Textlich treten PA69 aber nie nach unten. Punchlines richten sich – anders als noch immer im deutschen Rap üblich – weder gegen Frauen noch gegen Minderheiten. PA69 testen zwar das Risiko, missverstanden zu werden, spielerisch aus. Während des Bundestagswahlkampfes 2025 wurden die drei Rapper jedoch ungewohnt deutlich und brachten “Partywut und subtile politische Botschaft” (ZEIT Online) auf dem Anti-AfD-Song “Komplett Blau” zusammen.

Live liefern PA69 dabei eine besondere, energiegeladene Show. Immer mit von der Partie: ein Animateur in Sonnenkostüm, Anheizer und Vortänzer in einer Person, sorgsam arrangierte Intros aus popkulturellen Versatzstücken und der mittlerweile nicht mehr wegzudenkende “Biertornado”-Circle-Pit. Mit dieser Show gehen PA69 Ende 2025 auf große XXL-Tour durch Deutschland.