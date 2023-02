Mit Schirin Brendel, Paulina Pawlik, Stefan Maaß und Christian Streit

Regie, Bühne und Kostüme: Marcel Keller

Sechs Personen verfolgt der namenlose Erzähler auf der Suche nach dem Glück, das für jeden etwas völlig anderes ist. Kai, der »wegen der Krise« arbeitslos gewordene Werbefachmann, stiehlt voller Wut nach seiner Entlassung seinem Chef Bronsky eine geheimnisvolle Plastik und verkauft sie einer Galerie als sein eigenes Werk. Rosa, die Galerie-Mitarbeiterin, verguckt sich in ihn, während Luisa, die Gattin von Kai, eine unglaubliche kriminelle Energie freisetzt, um ihren Gatten von Rosa fernzuhalten und ihn von einer Karriere als Bildhauer abzuhalten. Aber Kai sieht sich bereits als ein neuer Joseph Beuys und macht sich daran, neue Kunstwerke zu schaffen.

Und daneben tauchen der Psychoanalytiker Rosas auf, dazu Bronsky, der eine geheimnisvolle Stadt in Südamerika suchen will, der Entdecker Percy Fawcett aus dem 19. Jahrhundert, der die geheimnisvolle Statue, die Kai unter dem Titel Paarlaufen II der Galerie verkaufte, aus einem Indianergrab gestohlen hat. Und im Fuße dieser Statue ist der Plan von Eldorado. Räbers rasanter Krimi ist Zeitdiagnose und urkomische Gegenwartsfarce in einem. Zwar müssen sich seine Figuren zunächst unerhörten Gegebenheiten stellen und Scheitern wie auch Verlust erfahren, dann aber werden sie aus eigener Kraft wieder Zuversicht erlangen, ihr Schicksal und ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen, um letztlich etwas ganz Neues zu schaffen.

Räbers Komödie richtet sich an Krimiliebhaber, Genrekulinariker, Liebhaber spielerischer Klamotte und Sinnsucher. Seine skurrilen Figuren treiben ein aberwitziges Spiel auf der Suche nach dem Glück, das auf andere Weise erscheint, als sie es sich erhoffen.