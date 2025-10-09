Paartanz - Tanz dich glücklich!

Dieser Kurs ist gedacht für alle Paare, die gern tanzen und neue Schritte dazulernen möchten!

Im Laufe der Abende bringen wir uns auch gegenseitig Neues bei. Ab 21:30 kann im Saal noch frei getanzt werden. Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Wer mag, kann den Abend in der Bar der Alten Apotheke bei Snacks und Getränken ausklingen lassen!

Der Kurs ist kostenfrei. Spenden sind willkommen und gehen an das ehrenamtliche Projekt Alte Apotheke.