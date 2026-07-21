PABLO HELD TRIO & EMILIO MODESTE

Seit zwei Jahrzehnten steht das Pablo Held Trio für eine der spannendsten Entwicklungen im modernen Jazz. Pianist Pablo Held hat gemeinsam mit Bassist Robert Landfermann und Schlagzeuger Jonas Burgwinkel ein Trio geformt, das als Paradebeispiel für gewachsene Ensemblekultur gilt.

Das Trio ist bekannt für sein außergewöhnlich sensibles Zusammenspiel, seine Risikofreude und eine Improvisationskunst, die ihresgleichen sucht. Ihre Konzerte sind intensiv, unvorhersehbar und voller kreativer Energie – stets auf der Suche nach neuen Wegen zwischen Komposition und spontaner Interaktion. Publikum, Kritiker und internationale Jazzgrößen zeigen sich gleichermaßen begeistert: Gitarrenlegende Ralph Towner bezeichnete das Trio als „ein bedeutendes Beispiel für die Weiterentwicklung des Klaviertrios im Jazz“, während John Scofield sie schlicht als „eine der großartigsten Bands der Gegenwart“ würdigte.

Im Jahr 2026 feiert das Trio sein 20-jähriges Bestehen – ein Jubiläum, das mit besonderen musikalischen Begegnungen begangen wird. Im September wird der herausragende Saxophonist Emilio Modeste als Gast mitwirken. Modeste gilt als eine der spannendsten Stimmen seiner Generation und erweitert den Sound des Trios um eine zusätzliche, kraftvolle Dimension.

Wenn dieses Ensemble auf der Bühne steht, entsteht Musik im Moment – und dafür ist das BIX genau der richtige Ort!

Besetzung: Pablo Held (p); Emilio Modeste (sax); Robert Landfermann (b); Jonas Burgwinkel (dr)