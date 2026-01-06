Pablo Held Trio feat. Chris Potter (US)

Das Pablo Held Trio ist eine der lebendigsten und bedeutendsten Formationen der zeitgenössischen europäischen Jazzszene, bekannt für ihr einfühlsames Zusammenspiel, ihre musikalische Risikobereitschaft und ihre Improvisationskünste.

Ihre Auftritte sind mitreißend und unvorhersehbar und sprengen stets die Grenzen von Improvisation und Komposition. Dies hat ihnen die Bewunderung des Publikums, der Kritiker und der Jazzgrößen eingebracht. Ralph Towner lobte das Pablo Held Trio als „wichtiges Beispiel für die Entwicklung des Klaviertrios im Jazz“ und John Scofield bezeichnete es als „eine der großartigsten Bands der heutigen Musikszene“.

2026 wird das Trio von dem Meister-Saxophonisten Chris Potter unterstützt und feiert das 20-jährige Bestehen des Pablo Held Trios mit einer großen Tournee durch Europa.