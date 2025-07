Pablo Konrad "Piep-Show" (Vorpremiere)

PIEP SHOW – Ein komödiantischer Sturzflug in die Vogelwelt.

Vögel sind einfach überall! Nicht nur in Wald, Flur und Natur, sondern auch in unserer Sprache und Kultur haben sie sich ein Nest gebaut.

Pablo Konrad nimmt sein Publikum mit auf eine pointierte Expedition in die skurrile Parallelwelt von Mensch und Vogel. Vom balzenden Bülbül bis zur konspirativen Stadttaube, vom Kuckuck als Gerichtsvollzieher bis zum Paradiesvogel mit Beziehungsproblemen. Dieser Abend ist keine ornithologische Fachvorlesung, sondern eine federleichte Mischung aus Stand-up, Musik, absurdem Wissen und überraschender Poesie.

Pablo Konrad steckt mit beiden Beinen fest im Schlick der Bühnenkunst – als Schauspieler, Komiker, passionierter Hobbyornithologe und bekennender Beobachter des Abseitigen mit einem speziellen Blick auf die Welt. Mit Charme, Witz und einem Hauch Wahnsinn verwandelt er abseitiges Vogelwissen in beste Unterhaltung. „PIEP SHOW“ ist ein Abend, an dem die Pointen fliegen, das Publikum zwitschert und niemand am Ende so recht weiß, ob er jetzt klüger ist oder einfach nur einen Höhenflug hat. Ein Programm für alle, die einen Vogel haben – oder gerne einen hätten.