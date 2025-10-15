Pablo Murgier Quartet ‘Buenos Aires – Paris’

Der argentinische Pianist Pablo Murgier gründete 2017 in Buenos Aires sein ‚Quartet‘, heute lebt die Band in Paris.

Das vielfach preisgekrönte (u.a. Primer Mundial de Orquestas de Tango) Ensemble tourt international, die Musiker verbinden Jazz mit modernem Tango und die Kompositionen des Bandleaders laden ein zu einer musikalischen Reise ohne Grenzen.

Mit frischen, kraftvollen und zugleich sensiblen Klängen steht Murgier für eine neue Generation genreübergreifender Musiker. 2022 erschien ‚Gare du Sud‘, in der aktuellen Besetzung und Sound des Quartetts - eine Kombination aus komponierter Kammermusik und improvisierten Passagen.