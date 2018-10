Pablo Struff

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Lyrics und Komposition.

Seine Liebe zur Musik hatte er schon immer. Doch als seiner Familie durch Zufall ein Klavier ins Haus gestellt wurde, zeigte sich Pablos außergewöhnliches Talent. Seine ersten Einflüsse waren Konstantin Wecker und vor allem Keith Jarrett – wenn man genau hinhört, kann man das heute noch in seinem Spiel erkennen. Dem ersten Unterricht an der Camerloher Musikschule folgte die Aufnahme an die Hochschule für Musik in München, wo er 2013 bereits im Alter von 11 Jahren jüngster Schüler des Dozenten für Jazz, Prof. Leonid Chizhik, wurde. Seine Leidenschaft gilt heute der Improvisation und dem Gesang sowie der Komposition von Filmmusik.

Wer sich jetzt in der Erwartung auf einen Abend der klassischen Jazz-Darbietung eingerichtet hat, wird positiv enttäuscht. Die stetig wachsende Anzahl seiner eigenen Songs spiegeln nicht allein seine Leidenschaft für Musik wider, sondern zugleich die Hingabe an das Leben für die Musik im Ganzen. Im Klang seiner Stimme und durch seine teils melancholischen, tief berührenden Texten spürt man immer deutlich: Seine Liebe zur Musik…