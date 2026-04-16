Nach zwei restlos ausverkauften Touren wagt Pablu den nächsten Schritt: Im Mai 2026 geht er auf seine bisher größte Tour durch Deutschland mit Abstecher nach Österreich – „auf gut Glück". Der Titel ist Programm: Mit dem Rückenwind der letzten Jahre und dem Glück auf seiner Seite zieht es ihn in noch größere Venues. Der Sound bewegt sich zwischen Indie Folk und Pop, getragen von Geschichten über Nähe, Fernweh und das Erwachsenwerden.