Nach zwei restlos ausverkauften Touren wagt Pablu den nächsten Schritt: Im Mai 2026 geht er auf seine bisher größte Tour durch Deutschland mit Abstecher nach Österreich – „auf gut Glück". Der Titel ist Programm: Mit dem Rückenwind der letzten Jahre und dem Glück auf seiner Seite zieht es ihn in noch größere Venues. Der Sound bewegt sich zwischen Indie-Folk und Pop, getragen von Geschichten über Nähe, Fernweh und das Erwachsenwerden.