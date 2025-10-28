Es tut uns leid, dass du wieder Tinnitus haben wirst. Es tut uns leid, dass du am Tag danach heiser sein wirst. Es tut uns leid, dass die blauen Flecken erst eine Woche später weg sein werden. Es tut uns leid, dass deine Klamotten danach nach Schweiß stinken werden. Es tut uns leid, dass du diesen neuen Song zwei Tage lang nicht aus dem Kopf bekommen wirst. Denn PABST spielen wieder Konzerte! Sorry for hyper-rocking.