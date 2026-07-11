Paco, ein Spanier in Sindelfingen

Die Lebensgeschichte und die Lebensleistung von Paco Lloréns: Wie er anderen Zugewanderten half, sich als Mensch zu fühlen

Wer war Paco Lloréns? Was hat er für die zugewanderten Menschen in Sindelfingen geleistet? Welf Schröter, früherer Sindelfinger, langjähriger Vertrauter von Paco Lloréns und über fünfzig Jahre mit ihm befreundet, erzählt die Geschichte dieses Mannes. Ein Mensch, der einst vor Franco fliehen musste. Er kam nach Deutschland, lernte die Sprache, fand Arbeit und sah das Leben der sogenannten „Gastarbeiter“. Er half. Er kümmerte sich um sie. Er unterstützte sie auf Augenhöhe. Er wollte dazu beitragen, dass sie sich als Menschen fühlen können. Er war unter den von auswärts kommenden arbeitenden Menschen in den siebziger und achtziger Jahren bekannter als der damalige Oberbürgermeister. Paco Lloréns nahm Anteil und genoss das Vertrauen vieler. Es ist an der Zeit, bleibend an ihn zu erinnern.

Eine Veranstaltung der Aktionswoche Anwerbeabkommen vom 31.10.- 07.11.2026

Veranstalter DGB Kreisverband Böblingen in Kooperation mit der Stadt Sindelfingen