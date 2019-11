Paddy goes to Holyhead

Mehr als 25 Jahre »on the road«. Wer hätte gedacht, dass Paddy Schmidt und seine Mitstreiter sich einmal selbst besingen würden? Ihr großer Hit »Bound Around« und die große Spielfreude ließen die bekanntesten Folkrocker Deutschlands in den Neunzigern ein keltisches Feuerwerk nach dem anderen abbrennen. Paddy Schmidt (Gesang, Gitarre, Mundharmonikas), Almut Ritter (Geige,Concertina) und Uwe »Uhu« Bender (Bassgitarre, Gesang )sind zur Zeit als Akustik-Trio unplugged auf Tour. Sie präsentieren die bekanntesten Hits der »Paddies« und viele beliebte Stücke aus der Irish Folk Music. Back to the roots, ein Programm zum Zuhören, Träumen und Mitmachen. Gereift sind sie, die Paddies von heute. Ihrer unbändigen Spielfreude tut das keinen Abbruch.