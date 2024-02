Paddy Goes To Holyhead kommen am 09.03.2024 in Triobesetzung mit Paddy Schmidt (Vox, Gitarre, Muhas), Almut Ritter (Fiddle) und Uhu Bender (Bass) ins Old Hamburg nach Rottenburg. Die drei Akteure feiern ihr 35jähriges Bühnenjubiläum und haben ihre brandneue CD "best of 35 years" im Gepäck. Freut Euch auf einen Abend mit vielen eigenen Songs und ausgesuchten Liedern des Irish Folk.