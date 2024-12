Paganfest MMXXV

ALESTORM - ENSIFERUM - TÝR - HEIDEVOLK - ELVENKING

Nach zehn Jahren kehrt das PAGANFEST mit dem stärksten Line-Up aller Zeiten zurück: Am 10. Januar geben sich in der Filharmonie in Filderstadt ALESTORM, ENSIFERUM, TÝR, HEIDEVOLK und ELVENKING die Ehre.

Das von Rock The Nation-Touring zwischen 2008-2015 mit sieben Ausgaben in Europa und zwei weiteren in den USA ins Leben gerufene PAGANFEST war die erfolgreichste Festivaltour der Pagan- und Folk-Metal-Szene. Als wichtiger Teil der Geschichte hat es dazu beigetragen, dass viele eurer Lieblingsbands im Laufe der Jahre zu Headlinern aufgestiegen sind.

Seitdem das PAGANFEST in die Pause gegangen ist, haben viele Fans und Bands nach einer Neuauflage gefragt. Nun ist es so weit: Das PAGANFEST kommt mit einem Knall zurück. Mit ALESTORM, ENSIFERUM, TÝR, HEIDEVOLK und ELVENKING haben sich fünf namhafte Bands zusammengetan, um die PAGANFEST-Fahne wieder hochzuhalten. Also: Llasst uns aus einem Horn trinken – und nicht aus einer Dose!