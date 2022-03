Painting & Red On + Subrihanna

Painting (Berlin, Avant Pop/Synth/Jazz/Electronic/Noise)

Nach der Auflösung ihrer Band Soft Grid gründeten Theresa Stroetges (Golden Diskó Ship) und Christian Hohenbild die Band Painting gemeinsam mit Sophia Trollmann, die zuvor bereits auf einem Golden Diskó Ship-Album Saxofon gespielt hatte. Der Leadgesang Stroetges‘ wird von den Vocals der beiden anderen Mitglieder ergänzt und auch tragen alle drei eine Bandbreite von akustischen und elektronischen Sounds zum Sound der Band bei: Trollmann spielt überwiegend Saxofon und gelegentlich Synthesizer, Hohenbild ergänzt vom Schlagzeug aus die Mischung mit Elektronik und Stroetges wechselt zwischen E-Bass, Gitarre und Synthesizern. Das unkonventionelle Set-up spiegelt den Ansatz einer Band wider, die sich während der Pandemie gründete und die Gelegenheit ergriff, um während der Schließung von Konzertstätten die Live-Präsentation ihrer Stücke radikal zu überdenken: Mit dem Projekt „Painting in 3D“ überschreitet das Berliner Trio Painting die Grenzen zwischen Musik und visueller Kunst und vereint, was sie vermeintlich voneinander trennt. Ihr Debütalbum „Painting Is Dead“ (Antime, Release: 14.04.2022) eröffnet eine Tür hin zu digitalen Räumen, welche das Publikum über die Länge der Songs hinweg erkunden kann. Gemeinsam mit der Medienkünstlerin Paula Reissig hat die Gruppe ein dreiteiliges Projekt lanciert, das als von der Multimedia-Künstlerin gestaltetes Computerspiel, als hybride und audio-visuelle Live-Show sowie auf Schallplatte erfahrbar gemacht wird. Mithilfe von Reissigs begehbaren digitalen Orten wird die bloße musikalische Erfahrung erweitert.