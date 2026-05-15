Seit 2024 arbeitet er eng mit dem visionären Produzenten Pablo Rochat zusammen. Gemeinsam erschaffen sie eine farbenfrohe Fusion aus Genres wie Bossa Nova, Brasilian Funk und New Jack Swing im Deutschrap- Untergrund.

pakos Musik ist mehr als nur Beats und Reime – sie ist eine emotionsgeladene Reise, die Erinnerungen weckt und den urbanen Groove spürbar macht.

Die Lyrik des Dresdner Newcomers pako peng formt ein lebendiges Mosaik aus den Höhen und Tiefen seines Lebens. Inspiriert von Begegnungen mit Menschen, webt er diese Geschichten in seine Texte ein.