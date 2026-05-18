PALAIS APRÈS

Winter is over. Und wir können euch endlich wieder einladen, mit uns und der längsten Abendsonne der Innenstadt in den Donnerstagabend hineinzutanzen: Auf der Treppe vor dem Palais! Wir haben die große Freude, bei dieser Ausgabe Tamara Wirth und Bernd Affleck – beide jeweils bekannt für ihre wahnsinnig gut selektierten Sets – dabei zu haben. House music at its best. Kommt vorbei, lasst uns gemeinsam die Sonnenstrahlen genießen und die schönste Zeit des Jahres willkommen heißen. Summer is back

Eintritt wie immer kostenlos, deswegen raten wir mehr oder weniger unverbindlich zu frühem Erscheinen. Der Einlass findet von der Urbanstrasse kommend über die Brücke statt.