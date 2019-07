Palais Vischer

Programmpunkt im Rahmen zum "Tag des offenen Denkmals".

Das stattliche Gebäude, in dem sich heute das Museum der Stadt befindet wurde 1787 – 1791 vom Chef der Floß- und Holzhandelscompagnie, Johann Martin Vischer, nach Plänen des Stuttgarter Herzoglichen Oberbaudirektors Reinhard Fischer errichtet. Einige Innenräume sind in ihrem Ursprünglichen Zustand erhalten und geben Einblick in die gehobene Wohnkultur der damaligen Zeit. Das Museum zeigt in 18 Räumen Sehenswertes zur Stadtgeschichte, informiert über besondere Ereignisse und stellt bedeutende Personen vor.

Besonders sehenswert: das Landschaftszimmer mit handgemalten Tapeten und italienischen Motiven und der mit griechischen Dekoren gestaltete Salon aus der Originalzeit im Stil Louis XVI.