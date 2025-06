Palaye Royale Live 2025

Inspiriert von The Libertines, den Rolling Stones und My Chemical Romance haben PALAYE ROYALE ihre große Rock & Roll-Vision in einer Reihe von immer kühneren Alben dargelegt.

Die ersten vier Alben waren von dem Wunsch angetrieben, zu beweisen, was die Band alles kann – von epischem Herzschmerz bis zu knurriger Rache. Das genreübergreifende "The Bastards" von 2020 zeigt eine Band, die es mit der Welt aufnehmen will, während "Fever Dream" von 2022 rebellischen Punkrock mit orchestraler Schönheit verbindet.

Im Gegensatz dazu hat das neue Album "Death Of Glory" absolut nichts zu beweisen. Inspiriert von jahrelangen chaotischen, gemeinschaftlichen Gigs, fühlen sich PALAYE ROYALE auf ihrem fünften Album in ihrer eigenen Haut wohl. "Wir haben gelernt, dass das Schreiben von Radiohits oder das Vertonen von viralen Momenten in den sozialen Medien großartig ist, aber wir müssen diesen Dingen nicht hinterherlaufen. Wir haben diese engagierte Fanbase, und das ist das ist das Wichtigste. Death Or Glory ist definitiv unser selbstbewusstestes Platte", so das Gründungsmitglied Remington Leith.

Die Entstehung von „Death or Glory“ war eine kathartische Rückkehr zu den Wurzeln der Band, PALAYE ROYALE kombinierten ihr tiefes musikalisches Wissen mit einem innovativen Ansatz. Jeder Song des Albums ist sorgfältig ausgearbeitet und zeigt die tiefe Verbundenheit der Band mit ihrer Musik und ihren Fans, die sie liebevoll "Soldiers of the Royal Council" nennen.