„Clever and catchy“ ist das Motto von Frontmann Remington Leith, Gitarrist/Organist Sebastian Danzig und Trommler Emerson Barrett, die sich selbst als „Songwriter, Performer, Rockstars, Co-Produzenten, Filmemacher und Champions“ bezeichnen.

Die drei Kanadier bestimmen alle Inhalte ihres Erscheinungsbilds selbst, von Melodien, Texten und Arrangements ihrer Songs bis zu Videos und Social-Media-Auftritten. Der Dreier gründete sich 2008 unter dem Namen Kropp Circle, drei Jahre später benannte er sich in PALAYE ROYALE um und zog nach Las Vegas. Die drei Mitglieder sind Brüder und heißen mit Nachnamen Kropp. „Den Bandnamen PALAYE ROYALE übernahmen wir von einer alten Tanzhalle in Toronto, in der sich zwei Seelen trafen, denen wir sehr nahe stehen“, erklärt Sebastian Danzig.

2012 brachten sie ihre Debütsingle „Morning Light“ heraus, deren Video sagenhafte zwanzig Millionen Views auf YouTube feiern konnte. Ihren musikalischen Stil bezeichnen PALAYE ROYALE als „Fashion-Art Rock“, einen Mix aus Rock´n´Roll, Glam, Indie- und Garagen Rock. Mit Hilfe der Musik will das Trio nichts Geringeres als „eine Jugendbewegung“ starten, so Sebastian Danzig. „Jeder soll sein, was er sein will. Wir sehen aus wie echte Musiker, die so klingen wie sie aussehen. Es geht um Musik und Image, das habe ich von meinen Idolen gelernt.“

Als Einflüsse nennen die Kanadier Qualitätskapellen wie The Animals, The Faces, The Rolling Stones, The Doors, David Bowie, T. Rex und Velvet Underground. Inzwischen haben sich Fanclubs in aller Welt gegründet, bekannt als „Soldiers Of The Royal Council“. Mittlerweile gibt es 75 Fanclubs von PALAYE ROYALE, darunter in Ländern wie Deutschland, Irland, Schottland, Großbritannien, Brasilien, Frankreich und den Philippinen.