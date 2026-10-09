Harald Wohlfahrt Palazzo feiert die 21. Spielzeit in Stuttgart - mit neuer Show, neuem Menü und unvergesslichen Momenten. Im Spiegelpalast auf dem Cannstatter Wasen hebt sich erneut der Vorhang, damit wird die Erfolgsgeschichte der beliebten Dinnershow weitergeschrieben.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht Palazzo in Stuttgart für besondere Abende voller Genuss, Unterhaltung und Gastfreundschaft. Was bedeutet es, das Leben in vollen Zügen zu genießen? Im Spiegelpalast wird diese Frage Abend für Abend neu beantwortet - mit exzellenter Kulinarik, faszinierendem Live-Entertainment und einer Atmosphäre, die den Alltag für einige Stunden in weite Ferne rücken lässt.