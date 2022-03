Eine Woche vor Ostern ist es jedes Jahr soweit. Das Handels- und Gewerbeverein und die Stadt Güglingen laden mit fast 100 Teilnehmern zum PalmMarkt nach Güglingen ein.

In der Herzogskelter und der Innenstadt bieten rund 50 Kunsthandwerker aus der Region Osterdeko, Dekoratives aus Papier, Schmuck, Kinderkleider, Strickwaren, Holzartikel und was man sonst alles künstlerisch fertigen kann.

Die Einzelhändler laden traditionell zum Tag der offenen Tür und präsentieren ihre neue Frühjahrs- und Sommerware.

Kulinarischer Mittelpunkt des Marktes ist die „Lange Tafel“ vor dem Rathaus. Rundherum kann man sich an den Ständen der lokalen Gastronomen und Vereine mit allem, was das Herz begehrt versorgen. Spezialitäten aus Sri Lanka, Langosch, Leckeres vom Grill, Waffeln und mehrere Kuchenbuffet sorgen für Gaumenfreuden. Dazu gibt es regelmäßig die guten Tropfen der Weingärtner oder frisches Bier am Palmbräuwagen.

Für Unterhaltung ist den ganzen Nachmittag gesorgt. Die Gruppen des Musikvereins geben Platzkonzerte und sportliche Aufführungen sorgen für Abwechslung. Ein Spielmobil mit Bewegungsparcour für die Kinder darf natürlich auch nicht fehlen. Zudem gibt es Bastelstationen in der Mediothek, dem Weltladen und dem Kraftwerk.

Echte Osterhasen kann man bei der Ausstellung der Kleintierzüchter bewundern.

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste, Kunden und Zuschauer aus der Region.