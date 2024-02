Palmsonntagskonzert des Philharmonischen Chores Heilbronn

Am Palmsonntag, dem 24. März 2024, findet um 18 Uhr das Passionskonzert des Philharmonischen Chores Heilbronn in der Kilianskirche statt. In diesem Jahr wird die Johannespassion von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Unter der Leitung von Till Drömann musiziert der Chor gemeinsam mit den Solisten Serena Hart (Sopran), Lena Sutor-Wernich (Alt), Dustin Drosdziok (Evangelist und Arien), Timothy Sharp (Christusworte und Arien) und Florian Sauer (Pilatus) sowie der Kammerphilharmonie Karlsruhe. Eintrittskarten zu 30/25/20/15 € gibt es ab 26. Februar in der Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstraße 17 sowie an der Abendkasse. Weitere Informationen sind über das Internet www.philharmonischer-chor-heilbronn.de erhältlich.