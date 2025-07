Pan American Express - Tobias Langguth Quartett

Tobias Langguth hat mit seiner LP THE STARS OF THE NIGHT/ESTRELAS DA NOITE eine Sammlung originaler Songs vorgelegt, im authentischen Stil der beiden Amerikas - Nord und Süd, bzw. von USA über die Karibik nach Brasilien.

Von Swing und Blues zum Calypso zum Samba und Bossa Nova.

Tobias Langguth - Gitarre und Gesang

Jörg Linke - Piano/Saxophon

Jochen Schaal - Kontrabass

Wolfgang Roggenkamp - Schlagzeug

Alle vier gehören zur Top-Liga der deutschen Jazz-Szene und haben sich über die Jahrzente in vielerlei musikalische Situationen hervorgetan, so z.B. Jochen Schaal als Mentor und unentbehrlicher Musiker der Kölner Szene, Jörg Linke aus Weimar in bester "barocker" Tradition als begnadeter Multiinstrumentalist, Wolfgang Roggenkamp aus dem norddeutschen Tiefland, der schon als Knabe von seinem Mentor und Förderer Elvin Jones auf seinen hochmusikalischen Weg gebracht wurde.