Panama - das Land der Ananas

2018 war Kim Deess in Panama unterwegs - von der Pazifikküste entlang des Panamakanals durch Nationalparks, Regenwälder mit Brüllaffen und Faultieren, den Nebelwald mit atemberaubender Flora und Fauna, den Gatún-See bis zur karibischen See. In diesem Bildervortrag stellt sie das faszinierende Land vor.

"In Panama", sagte er, "ist alles viel schöner, weißt du. Denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Panama ist das Land unserer Träume, Tiger. Wir müssen sofort nach Panama." (Janosch)

Tatsächlich wachsen viele Bananen in Panama, aber nirgendwo auf der Welt gibt es so leckere Ananas wie auf der Panamericana von Panama City in den Nationalpark Altos de Campana: goldgelb, süß, fruchtig.