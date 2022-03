Panama Stainless Steel Rock’n’Blues

Power, Spielfreude und Leidenschaft für die Musik der „klassischen“ Rock- und Blues Ära, davon ist jedes Konzert der Band PANAMA erfüllt, also auch mit Songs von z.B. Eric Clapton, Jimi Hendrix, Rory Gallagher, ZZ Top und natürlich einer Auswahl aus der eigenen Discografie. Viktor Kopitkow, Sänger und Gitarrist der Rock- und Bluesband PANAMA ist durch seine inzwischen schon legendären Stormy-Monday-Live-Music-Sessions, die im Rockcafé Purple Haze in Remseck stattfanden und bei denen namhafte Musiker als Gäste auf der Bühne keine Seltenheit waren, längst ein Begriff in der Musikszene geworden. Der Bandleader und Sänger hat schon von Swing bis Hard Rock in vielen Formationen gespielt und ist mit seiner Band PANAMA in Sachen Rock’n’Blues landauf, landab auf vielen Bühnen unterwegs gewesen. Mit PANAMA hat er als „Support-Act“ für Bands wie Steppenwolf, Pretty Things, Gotthard, ZZ Top, Krokus, Alvin Lee, Guru Guru u.v.m. gespielt. Unterstützt wird er von Uwe Vogel am Keyboard mit seinem unvergleichlichen Gespür für den „richtigen“ Sound. Jörg Schubert am Bass und Heiko Zickerow am Schlagzeug sorgen nicht nur für das solide, sondern auch virtuose Rhythmusfundament der Band. Es ist die schweißtreibende, gern zitierte „Musik von Hand gemacht“, die die Band seit vielen Jahren mit viel Herzblut und Liebe offeriert. Genau die ist bei PANAMA ein Garant dafür, dass der Funke schnell von der Band auf das Publikum überspringt.