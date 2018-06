Panda Party

PandaParty, die größte PartyReihe Deutschlands kurz nach ihrem zehnjährigen Jubiläum...Lange bevor Remixen zu einer Kultur wurde, lief auf der PandaParty schon kaum ein Original, lange vor "RedBull three Style" kombinierten sie schon mehrere Musikgenres stilvoll und gekonnt mit Skills und Kreativität. Lange bevor in Berlin jemand "Trap" schreiben konnte ballerte Freez schon seine Trap-Remixe... Alle spickten und alle folgten... PandaParty - das Original, immer noch weit vorn und immer noch besonders!Von Bob Marley über Patrice, Seeed und Sean Paul bis Major Lazer, Von Macklemoore über Jay Z bis SXTN, Trettmann, K.I.Z., Bausa, Marteria. Von RL Grime über Diplo bis Tropkillaz... Alles in Remix und Turnup Style, immer überraschend, nie langweilig...