Bachelor22

-Wer sind wir, wo sind wir, warum sind wir hier?

Die Metapher von der Henne und dem Ei fasst all diese Fragen, die uns tagtäglich quälen, in sechs meisterhaft formulierten Worten zusammen: Welches war zuerst da?

Die Frittata findet in Form eines Walk-Acts im öffentlichen Raum statt. Die Passanten können sehen, wie die beiden Konkurrenten um eine Straßenecke, auf dem Marktplatz oder in einem Park rennen, keuchend in ihren Laufschuhen, bereit, ihre Federn oder die Schale zu geben, um als Sieger die Ziellinie zu überqueren.