Panel IV: monstrous embodiments: an encyclopedia of disjunctions

Angesichts der Vielfalt monströser Erscheinungsformen und der Unmöglichkeit, den Begriff der Monstrosität jemals vollständig zu definieren, versuchen wir, durch Gegenüberstellungen neue Erkenntnisse zu gewinnen, indem wir eine Reihe einzelner Fallstudien vorstellen.

Lose angelehnt an Fortuna Licetis "De Monstris".

Wissenschaftliche Beiträge von: Martina Ruhsam, Birgit Stammberger, Catherine Vrtis

In englischer Sprache