Panel: Rewriting Europe Europäisches Theater Heute

Fortwährend schreiben wir an der Erzählung Europas. In politisch bewegten Zeiten nimmt das Theater die europäische Perspektive verstärkt in den Blick und entwickelt neue künstlerische Profile und internationale Diskurse. Doch was bedeutet „europäisch“ eigentlich in theatralen und dramatischen Kontexten, besonders in Zeiten, in denen Europa auf dem Prüfstand steht und sich neu beweisen muss? Wie bildet man das vielstimmige Europa in Texten und auf der Bühne ab? Definiert sich europäische Dramatik über Themen und Kontexte oder über die, die schreiben und inszenieren?

Diese Fragen diskutieren Barbara Engelhardt, Intendantin des Theaters Le Maillon in Straßburg und Mitglied der Jury des Europäischen Dramatiker*innen Preises, der Regisseur Oliver Frljić sowie der Alleinjuror des diesjährigen Nachwuchspreises Simon Stephens.