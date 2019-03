panischer Abend" mit Teresa Santamaria und Veit Utz Bross

Musik, Tapas, Rotwein und viele andere Dinge kommen aus Spanien nach Waiblingen. Und, damit die Menschen hier (in Waiblingen) diese Dinge auch genießen und dabei spanisch miteinander reden können, gibt es einmal im Monat im Theater unterm Regenbogen in Waiblingen ein Treffen mit Gedichten und Märchen und genügend Zeit miteinander zu sprechen.

Der Spanische Abend mit Teresa Santamaria und dem Puppenspieler Veit Utz Bross findet im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen statt. Interessierte und Mutige sind herzlich eingeladen – Gitarren dürfen gerne mitgebracht werden!