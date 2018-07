Panisches Sommerfest mit Highlandgames

Zum mittlerweile 7. Mal veranstaltet der Paniker Club Höchstberg sein Sommerfest mit den Paniker Highlandgames. Hierbei treten 12 Teams in entsprechendem Outfit gegeneinander an und zeigen ihr Können. Nicht die pure Kraft, sondern die Gaudi steht im Vordergrund. Beginn der Spiele: Samstag 14 Uhr. Abends Live Musik mit "Ten Beers Later". Sonntag 11 Uhr Oldtimertreff und Frühschoppen mit der TSV Blaskapelle. Ab 14 Uhr 9 Meter Schießen und Abends Live Musik mit " Fun Music". Jeden Tag Bewirtung und Whiskey Tasting... Eintritt Frei!