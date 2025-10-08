Panos kommendes Album „Stone Soup“ ist größer als die Summe seiner Teile – genau wie die namensgebende Fabel der „Steinsuppe“, aus der nach und nach, durch die Beiträge einer Gemeinschaft, ein nahrhaftes Gericht wird.
Wonach das schmeckt? Um das herauszufinden, müssen sich Fans noch bis Oktober gedulden. So viel sei gesagt: Sie enthält einerseits Zutaten, die Indie-Meisterköchin Pano bereits perfekt beherrscht: kontrastreiche Arrangements, aber auch reduzierte Indie-Pop Songs fürs Herz, manchmal schimmern Folk-Elemente durch. Andererseits dürften sich Pano-Kenner:innen aber auch über ungewohnte Noten freuen: erstmals enthält Panos Album zum Beispiel einen deutschsprachigen Song. Mit all diesen Treats und ihrer Band im Gepäck macht sich die Berliner Künstlerin im Oktober 2025 auf die Reise durch Deutschland.
„My voice won’t make a sound“ – mit dieser Zeile ihrer neuen Single „Deep Blue Sea“ liegt Pano zum Glück Seemeilen daneben – denn sie klingt hoffnungsvoller, melancholischer, intensiver als jemals zuvor. Wer sich davon auch live anstecken lassen möchte, sollte sich die kommende Tour nicht entgehen lassen!