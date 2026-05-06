Ausverkaufte Konzerte und ein begeistertes Publikum sind die Markenzeichen der Musikgruppe Pantalones Apretados.

Die neunköpfige Band tourt seit vielen Jahren mit ihren europäischen und südamerikanischen Rock- und Latinsongs auch im Gmünder Raum und zieht mit ihrer Spielfreude alle sofort in ihren Bann.

Angetrieben von ihrem Frontmann und Sänger Timo Cudazzo, der während des Konzerts mühelos von Deutsch auf Spanisch, Englisch oder Italienisch wechselt, sprüht die Band vor Energie und lässt auch dem Publikum kaum Zeit zum Luftholen. Songs von Maneskin, Zucchero oder Satana stehen ebenso auf der Playlist wie Jan Delay, die Toten Hosen, Green Day oder AC/DC.

Ein schweißtreibender Abend für alle – zum Feiern, Mitsingen und Abtanzen.

2005 in Quito gegründet unterstützt die Gruppe mit dem Erlös ihrer Konzerte soziale Projekte für Straßenkinder in Ecuador.