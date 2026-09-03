PantoMagic mit Marco Miele

„PantoMagic“ bringt eine fesselnde Kombination aus Witz und Magie auf unsere Bühne. Magier Marco Miele präsentiert gemeinsam mit seinem Partner Pablo eine einzigartige Show, die das Publikum in ihren Bann zieht.

Ein Abend voller Wunder und Überraschungen erwartet Sie! Die Show lässt Sie eintreten in eine wundersame Welt, wo unerklärliche Phänomene nicht nur das Publikum um den Verstand bringen. Der unglaubliche Marco beherrscht es meisterhaft, seinen Zuschauern mit faszinierenden Illusionen die Sprache zu verschlagen … wäre da nicht der unmögliche Pablo! Der eifrige Pantomime hat sich in den Kopf gesetzt, der Magie auf sehr kreative Weise auf die Sprünge zu helfen und stellt Marcos Geduld auf eine harte Probe. Widerwillig lässt sich der Magier auf seinen hartnäckigen Mitstreiter ein, was für eine Überraschung nach der anderen sorgt! Denn Magie entsteht oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Lassen Sie sich von einer mitreißenden Show voller Humor und spannender Magie begeistern, die schon die Ehrlich Brothers mit „Wahnsinn!“ bezeichnet haben, und erfahren Sie den unverwechselbaren Zauber von PantoMagic!