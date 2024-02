Pantomime-Marathon mit Carlos Martinez in Esslingen

Der spanische Pantomime-Meister Carlos Martínez, seit 20 Jahren ein regelmäßiger und gern gesehener Gast im Kabarett der Galgenstricke, gastiert erneut vom 21. bis 24. März 2024 im Esslinger Kleinkunst-Theater. Aus Anlass des „Welttages der Pantomime“, der jährlich am 22. März begangen wird, präsentiert er erstmalig einen Pantomime-Marathon, der aus vier verschiedenen Bühnenprogrammen besteht.

Los geht es am Donnerstag, 21. März 2024, um 20 Uhr mit der Show „Bücher ohne Worte“. Zunächst begleiten wir ihn bei einem Besuch in der Bibliothek. Staunend stöbert der Mime zwischen Ehrfurcht erweckenden Buchdeckeln, blättert mal hier, mal dort, und verliert sich in den endlosen Regalen. Da plötzlich verwandeln sich die imaginären Schriften und Buchstaben vor den Augen des Publikums in Bewegungen und Muskelkraft. Und am Ende, wenn wir den Saal verlassen, stellen wir fest, dass die Pantomime-Stücke allesamt wie Bücher ohne Worte sind.

Am Freitag, 22. März 2024, folgt um 20 Uhr das Programm „Time to Celebrate“. Ein Streifzug durch Zeit und Vergänglichkeit, in dem Carlos Martinez Klassiker wie „Die Taschenuhr“ oder „Das Telefonmuseum“ zeigt. Begleiten Sie außerdem den alten Glöckner in die Welt seiner Erinnerungen. Zwischen wenigen Glockenschlägen zieht ein ganzes Leben vorbei.

Und als Abschluss der Abendauftritte zeigt er am Samstag, 23. März 2024., erneut um 20 Uhr, seine Jubiläumsshow VITAMIMO aus dem Jahr 2022. Das Abenteuer einer 40-jährigen Forschungsreise durch das Land der Stille. Im ersten Teil sind drei symbolträchtige Erzählungen aus seinen abendfüllenden Bühnenprogrammen zu sehen, währenddessen er im zweiten Teil ungeschminkt auftritt, Geschichten mit Worten erzählt und dazu das Publikum mittels Handyabstimmung die Stücke auswählen darf.

Ausführliche Programmbeschreibungen findet man auf: http://www.carlosmartinez.de Wer sich den Künstler zunächst einmal online ansehen möchte, kann auch auf seinem YouTube Kanal stöbern: https://www.youtube.com/@mimeactorcarlosmartinez

Wer alle drei Abende sehen möchte, bekommt auf alle drei Abende 10 % Rabatt. Dieser Rabatt wird im Warenkorb direkt abzogen.

Als besonderes Schmankerl gibt es am Sonntag, 24. März 2024, um 15 Uhr erstmalig eine Matinee mit dem Programm „Hand Made“. Alltägliche Szenen – mit Händen geformt: Carlos Martínez präsentiert Klassiker wie „Die Olympischen Spiele“ oder „Der Schmetterling“. Zu dieser Aufführung sind besonders Familien eingeladen. Geeignet ist das Programm für Kinder, die älter als 6 Jahre sind. Die Tickets dafür kosten: 22,— EUR / Erwachsene. 8,— EUR Kinder. Kinder, die auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzen können, sind frei. Familienticket-Angebot: 2 Erwachsene, 2 Kinder (bis 18 Jahren): 50,— EUR. Jedes weitere Kind 6,50€

Dieses besondere Gastspiel ist für alle Carlos Martínez Fans die optimale Gelegenheit soviel seiner Stücke wie noch nie zu sehen oder schlicht ein verpasstes Programm nachzuholen. Für Pantomime Einsteiger eignen sich alle Aufführungen. Der Pantomime-Marathon bietet eine breite Palette von Geschichten, Emotionen und visueller Ästhetik, die die Grenzen der Kommunikation neu definieren. Diese innovative Form des Theaters ermöglicht es jedem, unabhängig von der Sprache, die universelle Sprache der Gestik und Mimik zu erleben. Erleben Sie die Magie der Stille und gönnen Sie sich vier unvergessliche Vorstellungen im „Kabarett der Galgenstricke“.

Tickets gibt es ab sofort online unter: https://kabarettdergalgenstricke.de/carlos-martinez-pantomime-marathon/

