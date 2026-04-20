PANZERBALLETT feat. VIRGIL DONATI

Sie tun es wieder!!! Nach den erfolgreichen Shows in den beiden vergangenen Jahren kehren Panzerballett mit Schlagzeug-Ikone Virgil Donati in den Club Zentral zurück!

Das Jazz-Metal Quartett um Gitarrist, Komponist und Arrangeur Jan Zehrfeld hat sich in der internationalen Prog-, Math-, Djent- und Tech-Metal-Szene ebenso wie im Jazz-Fusion-Kosmos längst einen Kultstatus erspielt.

Eigenkompositionen und radikale Neuinterpretationen bekannter Stücke – von der Band augenzwinkernd „Verkrassungen“ genannt – sind längst zum unverwechselbaren Markenzeichen der Band geworden. Panzerballetts Musik verbindet Humor mit mathematischer Konstruktion, strukturelle Raffinesse mit organischer Spielfreude: In einem Wechselbad aus virtuoser Wucht und lässiger Luftigkeit treffen komplexe Riffs auf jazzige Improvisationen, umgesetzt mit atemberaubender Präzision, technischer Brillanz und hörbarer Lust am musikalischen Risiko. Ganz nach Zehrfelds Motto: „Headbangen mit Köpfchen.“