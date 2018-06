Die Halle in Schlatt ist unser Startpunkt. Von dort wandern wir durch den Ort das Kirchenköpfle hinauf an den Fuß der Schwäbischen Alb. Unterhalb des Albtraufs gehen wir Richtung Beurener Heide auf dem Panzerweg an der neuen Schlatter Wand entlang. Durch die Beurener Heide und am Sportplatz vorbei steigen wir wieder zum Parkplatz ab.

Ca. 11 Km; 500 Höhenmeter, 4,0 h