Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes

Ein Wochenende allein zuhause mit den Kindern – und schon bricht bei Papa Moll das Chaos aus. Denn während Moll in der Schokoladenfabrik Überstunden schiebt, entbrennt zwischen seinen Kindern und dem Nachwuchs seines Chefs ein gnadenloser Kampf. Ein großes Kinoabenteuer von den Produzenten von „Heidi“ nach der berühmten Comicbuch-Vorlage.Ein humorvoller Familienfilm und ein Tütchen Popcorn für jeden „Kinobesucher“ ergeben einen gemütlichen Kinonachmittag in der Stadtbücherei für die ganze Familie.Mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins der Stadtbücherei Öhringen.Eintritt frei, Freikarten ab 2.4. in der Stadtbücherei