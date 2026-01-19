Papageno und die Zauberflöte

Eine märchenhafte Kinder Oper für mutige Kids ab 5 Jahren

Die Zauberflöte ist ein Märchen.

Und wie in jedem Märchen stehen sich auch hier gute und böse Mächte gegenüber.

Pamina, die Tochter der Königin der Nacht, wurde von dem Fürsten Sarastro in einen Tempel entführt. Der junge Prinz Tamino wird von der bösen Königin der Nacht weggeschickt um Pamina zu befreien. Als Lohn verspricht sie ihm Pamina zur Frau. Als Tamino ein Bild von Pamina sieht, verliebt er sich sofort in sie und beschließt, sie zu retten. Er bricht mit dem lustigen Papageno, dem Vogelfänger der Königin, auf.

Die Königin der Nacht übergibt Tamino eine Zauberflöte und Papageno ein magisches Glockenspiel, die bei Gefahr Hilfe leisten sollen. Die Wege der beiden Abenteurer trennen sich. Papageno findet Pamina in Sarastros Reich und berichtet ihr, dass der verliebte Tamino zu ihrer Rettung aufgebrochen ist. Währenddessen wird Tamino festgenommen und auch Papageno und Pamina werden auf Ihrer Flucht aus dem Tempel von Sarastro erwischt.

Sarastro erklärt, dass er Pamina nur entführt habe, um sie vom schlechten Einfluss der bösen Königin der Nacht zu bewahren, die Sarastro töten und den Tempel zerstören wollte. Tamino und Papageno müssen drei Prüfungen bestehen, um Klugheit, Mut und Standhaftigkeit zu beweisen. Die ersten beiden Prüfungen meistert Tamino alleine, die letzte Prüfung, die Feuer – und Wasserprobe bestehen Tamino und Pamina gemeinsam und die beiden sind endlich vereint. Papageno versagt zwar schon bei der ersten Prüfung, bekommt aber zum Schluss mit Hilfe seines magischen Glockenspiels doch noch seine Papagena.