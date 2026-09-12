Papageno und die Zauberflöte

Classic for Kids. Die Opernretter zaubern Oper für Kinder und präsentieren die Zauberflöte aus der Feder des bekannten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart in einer kindgerechten, fröhlichen, interaktiven Version.

Die Königin der Nacht schickt Prinz Tamino los, um ihre Tochter Pamina aus Sarastros Tempel zu befreien. Gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno macht er sich auf den Weg. Mit einer Zauberflöte und einem magischen Glockenspiel bestehen sie drei Prüfungen. In der kindgerechten, interaktiven Version stehen Papageno und Papagena im Mittelpunkt und erzählen, wie sie sich kennengelernt haben.