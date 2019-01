Was ist die Papeete Super Party? Das Papeete Team, bestehend aus den Resident-DJs Castello & Analog Crystal und weiteren Multitalenten aus den Bereichen Design, Kunst und Kultur haben sich nach der erfolgreichen Sanierung der Wagenhallen zusammen geschlossen, um neben den Großveranstaltungen den kultig-verruchten und so genannten „Kleinen Raum“ der Wagenhallen mit einer noch nicht da gewesenen Partyreihe wieder zu beleben und um sich mit einer für die Wagenhallen untypischen Elektro-Party-Reihe in der Stuttgarter Clubszene zu positionieren.

Der „Kleine Raum“ ist bekannt für seinen Underground-Flair in dem Partys und Konzerte auch schon mal gerne unter dem Radar stattfanden, dies wird nun in eigener Manier (unter anderem) von der Papeete Super Party weiter – jedoch unter den Vorzeichen Club-, Elektro- & Diskosound – gelebt. Neben den Residents wird jede Party durch Kollaborateure, wie dieses mal z.B. „Das Carma“ und einigen Visual Artists bereichert. Keine Party wird wie die andere werden, aber wie der Name KLEINER Raum schon sagt: Es wird klein, verschwitzt und einzigartig – genügend Platz für alle wird es dementsprechend nicht geben, das gibt der Platz schlichtweg nicht her!

Wie in jedem Club heißt hier dann also die Devise„First come first serve“ – wir freuen uns aber natürlich trotzdem auf jeden!