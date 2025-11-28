Tapasbar spezial: Essen & Musik.

Mit zwei akustischen Gitarren, einem E-Bass, einer Cajon und mehrstimmigem Gesang bringen "Die Paperboys" lässig groovende Rock-, Pop- und Soulnummern von gestern und heute auf die Bühne der Tapaskneipe. Andreas Warausch (Gesang/Gitarre), Volker Haußmann (Gitarre/Gesang), Stefan Weber (Cajon/Percussion/Akkordeon) und Matthias Kamp (Bass/Gesang) haben sich ursprünglich als Buena Vista Taeles Club einen Namen gemacht, dann den Bandnamen geändert. Am musikalischen Output hat sich dadurch freilich nichts geändert: Ausgefeilte Gitarren- und Gesangsarrangements laden zum entspannten Zuhören ein.